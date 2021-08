The Witcher: Blood Origin - Prequel-Serie zum ersten Hexer castet bekannte Stars

In der neuen Netflix-Serie The Witcher: Blood Origin wird es nicht um unseren Lieblings-Hexer Geralt, sondern um die Vorgeschichte der The Witcher-Welt gehen. Bislang waren nur wenige Details wie die Episodenanzahl und die Produzenten bekannt, doch dank des Twitter-Accounts der Serie wissen wir nun, welche Charaktere in der Serie vorkommen werden und wer in ihre Rollen schlüpft.

Das ist der Cast zu The Witcher: Blood Origin

Zu den Schauspieler*innen, die sich dem Cast der Netflix-Serie dazugesellen, zählt Dylan Moran. Ihn dürftet ihr aus Serien und Filmen wie Black Books und Shaun of the Dead kennen. Des Weiteren wird der Cast durch Lenny Henry erweitert, der in der Amazon-Serie Herr der Ringe eine große Rolle spielen wird:

Link zum Twitter-Inhalt

Alle bekannten Darsteller*innen und wen sie verkörpern findet ihr hier im Überblick:

Dylan Moran (Uthrok One-Nut)

Lenny Henry (Balor)

Mirren Mack (Merwyn)

Nathaniel Curtis (Brían)

Jacob Collins-Levy (Eredin)

Lizzie Annis (Zacare)

Huw Novelli (Callan "Brother Death")

Francesca Mills (meldof)

Amy Murray (Fenrik)

Zach Wyatt (Syndril)

Außerdem sind die Schauspielenden Michelle Yeoh, Sophia Brown und Laurence O'Fuarain bestätigt. Die Dreharbeiten sollen in Großbritannien stattfinden und haben bereits begonnen. Es bleibt also abzuwarten, wann der Start von The Witcher: Blood Origin sein wird.



Darum geht's: 1200 Jahre vor den Ereignissen rund um Geralt von Riva erleben wir, wie sich die Welten der Monster, Elfen und Menschen zusammenschließen und so das Witcher-Universum formen, wie wir es heute kennen. Exakt zu dieser Zeit erblickte der erste Witcher das Licht der Welt, der wohl im Fokus der Geschichte steht.



Weitere News zu The Witcher im Überblick:

Die zweite Staffel steht in den Startlöchern

Die Hauptserie zu The Witcher ist mittlerweile bei der zweiten Staffel angekommen. Sie wird ab dem 17. Dezember 2021 auf Netflix laufen. Inhaltlich werden es Geralt, Ciri und die anderen Charaktere mit der Wilden Jagd zu tun bekommen, die schon in The Witcher 3: Wild Hunt ihren Auftritt hatte.



Außerdem wird Ciri mehr im Vordergrund stehen als noch in der ersten Staffel. Sie wird allmählich lernen, ihre Kräfte zu kontrollieren und zu einer fähigen Kämpferin heranwachsen.



Was haltet ihr von der Auswahl der Darsteller*innen?