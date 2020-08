Tony Hawk's Pro Skater-Trailer zeigt Bonus-Skater, Multiplayer & mehr

22.08.2020 10:15 Uhr

Knapp zwei Wochen vor dem Release von Tony Hawk's Pro Skater 1+2 am 04. September 2020 für PS4, Xbox One und PC wurde bereits der Launch-Trailer zum Remake veröffentlicht. Zu sehen sind unter anderem viele überarbeitete Level und auch einer der beiden Bonus-Skater, ein Alien, das bereits von Dataminern in der Demo entdeckt wurde. Zudem werden uns die wichtigsten Features des Spiels vorgestellt, darunter der neue Online-Multiplayer.

Wir konnten bereits die Warehouse-Demo spielen und sind vom Erlebten schlicht begeistert. Was uns genau gefallen, das lest ihr hier:

- Tony Hawk's Pro Skater: Wir haben das Remake gespielt & sind wieder Teenies