Two Point Campus - Test-Video zum humorvollen Aufbauspiel

Der Nachfolger zu Two Point Hospital heißt Two Point Campus und wer in der Schule aufgepasst hat, findet vielleicht im Namen schon einen ersten Hinweis auf das neue Setting. Genau, statt um ein Krankenhaus kümmert ihr euch hier um den Aufbau und die Verwaltung einer Hochschule. Genau genommen stehen sogar 12 unterschiedliche Uni-Grafiksets zur Auswahl, darunter sogar sowas wie eine Hogwarts-Kopie. Das passt auch ganz gut, denn die Kurse, die ihr euren Studierenden hier anbieten könnt, sind auch oft ungewöhnlich. Neben Spionage und Rittertum steht nämlich auch Zauberei auf dem Lehrplan.

Was Two Point Hospital in Sachen Management-Sim und Humor sowie im Vergleich zu Two Point Hospital besser oder anders macht und wo das Spiel ein paar Probleme hat, fassen wir im Test-Video zusammen. Mehr zum Spiel gibt's auch im Test-Artikel der Kolleg*innen von GameStar Plus.