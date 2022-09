Ubisoft feiert 15 Jahre Assassin's Creed im Leap of History-Trailer

Um 15 Jahre Assassin's Creed würdig zu feiern, hat Ubisoft im Leap of History-Trailer alle großen Assassinen und ihre Geschichten Revue passieren lassen. Der Trailer ist aber nicht nur ein Blick in die Vergangenheit der Spieleserie, sondern soll damit auch auf die Zukunft vorbereiten, indem die Ubisoft Forward am 10. September um 21 Uhr nochmal beworben wird. Bei dem Event wird es allerhand Neuigkeiten zu Assassin's Creed geben.