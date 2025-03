Warhorse baut im Trailer die Papercraft-Burg aus unserem Sonderheft zu Kingdom Come 2 auf

Unsere Papercraft-Burg aus dem dicken Sonderheft zu Kingdom Come: Deliverance 2 findet auch beim Entwickler Warhorse großen Anklang. So sehr sogar, dass sie sowohl Heft als auch Burg einen richtig schicken Trailer verpasst haben, in dem sie ihre Bastel-Skills eindrucksvoll in Szene setzen!



Für mich persönlich wäre es noch spannend gewesen, wie lange sie daran gesessen haben. Meine Bestzeit liegt beim zweiten Aufbau (einmal der Prototyp, einmal das finale Modell) bei ca. 9 Stunden. Wenn ihr euch auch am Modellbau versuchen und meine Bestzeit schlagen wollt, könnt ihr unsere GameStar Black Edition zu Kingdom Come: Deliverance 2 bei uns im GameStar Shop bestellen.