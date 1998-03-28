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Warum uns Diablo seit 30 Jahren nicht loslässt | mit Jessirocks

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Warum uns Diablo seit 30 Jahren nicht loslässt | mit Jessirocks

Lea Herfurtner, Michael Graf, Ann-Kathrin Kuhls
15.03.2026 | 10:00 Uhr

Willkommen zurück in Tristram! Anlässlich des 30. Geburtstags der Diablo-Reihe und dem Start der 12. Season in Diablo IV haben wir uns am Lagerfeuer versammelt, um in Erinnerungen zu schwelgen.

Lea, AK, Micha und Jessie sprechen über alles, was diese Action-RPG-Reihe so unsterblich macht: Das legendäre Sounddesign, den endlosen Grind nach dem perfekten Loot, unsere Lieblingsklassen und natürlich die Traumata, die uns der Butcher, fiese Dschungelgnome oder Kadala verpasst haben.

Egal ob ihr die Cutscenes genießt oder wie Jessie alles gnadenlos wegklickt – hier kommt jeder Diablo-Fan auf seine Kosten. Außerdem werfen wir am Ende einen genauen Blick auf die blutigen Neuerungen von Season 12 (inklusive DOOM-Crossover und Paladin-Testphase) und das kommende Add-on "Lord of Hatred". Stay a while and listen!

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Diablo

Diablo

Genre: Rollenspiel

Release: Januar 1997 (PC), 28.03.1998 (PS1)

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