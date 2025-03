Weil wir eben nicht zu blöd für Spiele sind! - Hell is Us Preview

Moderne Spiele halten uns alle für dämlich. Und servieren uns deshalb mit Questmarker, Kompass, Map und Mini-Map alles auf dem Silbertablett. Das denkt zumindest das Studio Rogue Factor und will mit Hell is Us beweisen, dass das dem Spielspaß eigentlich im Weg steht. Deshalb schickt euch das kanadische Team komplett ohne Karte, Quests und sonstige Hilfen in einen blutigen Bürgerkrieg in den 90er-Jahren, in den dann auch noch eine biblische Apokalypse reinschallert.

Im Vorschau-Video zeigt euch Michi, wie sich Welterkundung, Rätsel, Dialoge und Kämpfe in Hell is Us spielen. Bleibt nur die Frage: Macht das am Ende wirklich Spaß - oder wird das Third-Person-Actionspiel komplett ohne Stützräder vielleicht doch zu schnell frustrierend?

00:00 - Intro

01:44 - Die Story

03:29 - Keine Quests, keine Map

05:11 - Der Spaß am Erkunden

07:14 - Die Kämpfe

09:13 - Dialoge & Handel

10:16 - Nichts auf dem Silbertablett

11:04 - Fazit