Wenn ihr auf schnelle und kompromisslose Shooter steht, solltet ihr Warstride eine Chance geben

Warstride Challenges ist ein rasanter First-Person-Shooter von Dream Powered Games, der am 7. September für PS5, Xbox Series X/S und PC erschienen ist. Der Titel schickt euch in schlauchige Levels, in denen ihr massenhaft Dämonen über den Haufen schießt und möglichst schnell das Ende erreichen sollt.

Das Gameplay erinnert dabei an klassische Shooter wie Doom und es gibt eine Reihe von Bewegungen, die ihr meistern könnt. In Highscores vergleicht ihr eure Zeiten dann mit anderen Spieler*innen. Alternativ könnt ihr aber auch eigene Levels erstellen und dann online teilen.