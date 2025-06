Wie Little Nightmares, aber noch gruseliger: Der Trailer zu End of Abyss zeigt fürchterliche Monster

End of Abyss wurde während des Summer Game Fests 2026 angekündigt und erinnert doch stark an den Horror-Hit Little Nightmares, nur die Perspektive ist etwas anders. Außerdem scheinen sich die Gegner vor allem auf Metamorphosen menschlicher Körperteile zu beziehen, die die Spielfigur überfallen. Gerade die sind doch nochmal auf eine ganz andere Weise ekelhaft gruselig und erinnern etwas an die Mutanten aus The Forest.

End of Abyss erscheint 2026 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X|S. Einen genauen Releasetermin gibt es noch nicht.