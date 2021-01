Windfolk: Sky is just the Beginning - Launch-Trailer zum PS4- & PS5-Exclusive

14.01.2021 15:23 Uhr

Windfolk: Sky is just the Beginning ist ein PlayStation-exklusiver Third Person-Shooter der Nachwuchs-Entwickler von Ractall Fall. In der Welt von Eurian müssen wir unser Jetpack schnappen und als Esian gegen eine böse Koalition vorgehen, die das Land unterjochen will, um ein wertvolles Mineral abzubauen. Um zwischen den schwebenden Inseln zu reisen, die es in der Spielwelt gibt, gleiten wir vor allem durch die Luft und müssen in Third Person-Shooter-Manier Feinde aus allen Richtungen auf's Korn nehmen.

Windfolk: Sky ist just the Beginning ist exklusiv für PS4 und PS5 erschienen.