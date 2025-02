Wird Split Fiction noch besser als It Takes Two? - Wir haben es gespielt

In Split Fiction prallen wortwörtlich zwei Welten aufeinander. Das neue Koop-Abenteuer der It Takes Two-Macher vereint Sci-Fi und Fantasy, in dem es zwei Autorinnen in ihre eigenen Geschichten katapultiert. Wir konnten den Titel bereits anspielen und geben euch einen Überblick darüber, was euch zum Release im März erwartet.