Wo bleiben die guten Game of Thrones Spiele?

Seit Jahren warten wir auf das eine Gaming-Meisterwerk im Game of Thrones-Universum. Doch während offizielle Lizenz-Spiele von Telltale bis Netmarble oft im Mittelmaß oder der Mobile-Hölle versinken, liefern Fans mit grandiosen Mods die wahren Westeros-Erfahrungen ab. Warum tun sich Publisher mit der Vorlage so schwer? Wir sprechen über gescheiterte Hoffnungsträger, warum Crusader Kings 3 das perfekte GoT-Spiel ist und welche Chancen eine Strategie-Hoffnung wie War for Westeros hat.

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