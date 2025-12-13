Star Citizen 2026: Bekommen wir jetzt endlich, was uns versprochen wurde? | FYNG Talk

Im Jahr 2026 soll endlich Squadron 42 durchstarten, die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen! Im Talk diskutieren wir darüber, ob das realistisch ist, und schauen uns an, was sich in Star Citizen zuletzt getan hat - auch im Vergleich zu anderen Weltraumspielen wie No Man's Sky.

