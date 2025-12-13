0 Aufrufe
Star Citizen 2026: Bekommen wir jetzt endlich, was uns versprochen wurde? | FYNG Talk
Im Jahr 2026 soll endlich Squadron 42 durchstarten, die Singleplayer-Kampagne von Star Citizen! Im Talk diskutieren wir darüber, ob das realistisch ist, und schauen uns an, was sich in Star Citizen zuletzt getan hat - auch im Vergleich zu anderen Weltraumspielen wie No Man's Sky.
Das ist eine Aufzeichnung aus unserem Livestreaming-Programm FYNG 2026: https://www.gamestar.de/fyng
Dieses Video gibt es auch zum Hören im GameStar Podcast: https://www.gamestar.de/podcast
Den Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt!
Spotify: https://spoti.fi/3YFfLha
Apple Podcasts: https://apple.co/403mlPv
RSS-Feed: https://bit.ly/42bmSR
