Wo Long: Fallen Dynasty ist das neue Spiel der Nioh-Entwickler von Team Ninja und die Ähnlichkeiten zur früheren Soulslike-Actionserie des Studios sind deutlich. Doch Wo Long liefert auch ein paar wichtige Unterschiede und erinnert besonders im Gameplay-Kern eher an From Softwares Sekiro. Ihr müsst also viel mehr darauf achten, die Haltung des Gegners zu durchbrechen und Angriffe perfekt zu parieren, um danach besonders starke Gegenangriffe auszuführen.

Wo Long ist ab dem 3. März 2023 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Auf PC und Xbox-Konsolen ist das Spiel auch gleich im Game Pass enthalten. Allerdings gibt es auf allen Plattformen noch ein paar technische Probleme, besonders aber auf dem PC und der Last Gen.

Mehr Details zur technischen Seite auf verschiedenen Konsolen erfahrt ihr in unserem Test zu Wo Long.

Und im GameStar Test zu Wo Long findet ihr die Details zur PC-Version.