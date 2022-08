Wreckreation - Trailer zeigt, wie verrückt ihr euch im Sandbox-Rennspiel austoben könnt

In Wreckreation ist der Name Programm. Das neu angekündigte Arcade-Rennspiel lässt euch nicht nur wie in Wreckfest die gegnerischen Autos von der Bahn crashen, sondern auch völlig neue Pisten kreieren. Dabei könnt ihr eure kreative Ader völlig ausleben lassen: Die große Open World gibt euch nämlich einige Gestaltungsmöglichkeiten, die ihr dann auch mit der Welt teilen könnt. Im sogenannten Live-Mix-Modus könnt ihr dazu noch die Strecke verändern oder ergänzen, während andere Spieler*innne mitten im Rennen sind. Wie das dann aussehen kann, seht ihr am Ende des Trailers.

Das Entwicklungsstudio Three Fields Entertainment hat auch schon einige Erfahrung mit Arcade-Rennspielen. Zum einen haben sie in den letzten Jahren mit Dangerous Driving und Danger Zone 1 und 2 bereits ein paar Titel des Genres veröffentlicht. Die größte Expertise kommt aber sicherlich durch die Studiogründer Alex Ward und Fiona Sperry, die zuvor bei Criterion Games an den Burnout-Spiel mitgearbeitet haben.

Wreckreation wurde im Zuge des THQ Nordic Showcases angekündigt, ein Release-Datum ist noch nicht bekannt. Dafür kennen wir die Plattformen: Xbox One, Series, PS4 und PS5.