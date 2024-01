Wunderschönes Story-Adventure versetzt euch ins Japan der 80er-Jahre

Im Story-Adventure Last Time I Saw You spielt ihr den 12-jährigen Ayumi, der eine hübsche japanische Landschaft in den 80er Jahren durchstreift, um das Mädchen seiner Träume zu finden.

Tatsächlich kennt er dieses Mädchen nicht, doch sie erscheint ihm nachts, wenn er schläft. Er verliebt sich in sie, auch wenn durchaus die Möglichkeit besteht, dass sie sein ganzes Dorf verflucht hat. Erkundung und Charakterentwicklung sollen im Vordergrund stehen, ein paar Action-Sequenzen lockern das Ganze auf.

Last Time I Saw You soll vorraussichtlich im Herbst 2024 für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen, Nintendo Switch und den PC erscheinen.