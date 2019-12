von Ann-Kathrin Kuhls,

27.12.2019 11:00 Uhr

Dank Abwärtskompatibilität und Game Pass ist die Spieleauswahl auf der Xbox One und Xbox One X riesengroß. Habt man gerade erst eine Konsole bekommen, sieht man meist vor lauter Spielen den Wald nicht mehr. Deswegen haben wir uns für euch die Releases der letzten Jahre durchfrostet und alle die Spiele aufgelistet, die ein Xbox-Besitzer gespielt oder zumindestens schonmal gehört haben sollte. Vielleicht ist ja auch was für euch dabei?

Die besten der besten: Top Xbox One Spiele 2019/2020