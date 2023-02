Am 12. Mai erscheint sie endlich: Mit Tears of the Kingdom erscheint endlich die lang erwartete Fortsetzung zu The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Fans freuen sich darauf schon seit der ersten Ankündigung auf der E3 2019 - und nicht ohne Grund! Denn das neue Abenteuer bringt viele coole Features, wirft aber auch einige Fragen auf.

Was erwartet uns im Himmel über Hyrule? Was hat es mit Links mysteriösem neuen Arm auf sich? Und könnte es diesmal vielleicht sogar sein, dass wir endlich Prinzessin Zelda spielen dürfen? Der aktuelle Leak aus dem Zelda-Artbook (siehe unten) hat es aus Spoiler-Gründen übrigens absichtlich nicht in dieses Video geschafft.



Vorsicht Spoiler! Das Zelda: Tears of the Kingdom-Artbook ist jetzt schon geleakt!

Wir haben uns nochmal alle aktuellen Trailer mit der Lupe angeschaut und uns auf Spurensuche begeben. In unserer Vorschau klären wir alles, was bisher zum neuen Spiel bekannt ist und stellen Theorien zu den größten Geheimnissen des Spiels auf. Wie steht ihr zu Tears of the Kingdom? Freut ihr euch auf die Rückkehr nach Hyrule oder seid ihr noch skeptisch?