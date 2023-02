Vorsicht, Spoiler! Das Zelda: Tears of the Kingdom-Artbook ist jetzt schon geleakt

Potentielle Zelda: Tears of the Kingdom-Fans können sich jetzt entweder freuen oder müssen sich in Acht nehmen. Das Artbook, das zur Collector's Edition gehört, ist nämlich schon geleakt. Knapp drei Monate vor Release könnt ihr euch wohl das gesamte Buch im Internet ansehen. Wenn ihr nichts daraus sehen wollt, müsst ihr aufpassen.

ACHTUNG, es folgen SPOILER!!

Zelda: Tears of the Kingdom-Artbook ist geleakt und zeigt viel, aber nicht alles

Darum geht's: Zelda Tears of the Kingdom erscheint in einer Collector's Edition und die enthält auch ein Buch voller Artworks. Genau dieses Buch wurde jetzt im Internet veröffentlicht. Wir können (und wollen) die Bilder hier nicht posten, ihr findet sie aber auf dem Zelda: Tears of the Kingdom-Reddit.

Keine riesigen Spoiler: Alles, was in dem Buch zu sehen ist, wurde online veröffentlicht. Aber glücklicherweise scheint das keine wirklich großen Spoiler zu zeigen. Es gibt natürlich ein bisschen mehr als in den Trailern zu sehen, aber nichts, was uns wirklich massiv gespoilert hätte.

Ganon(dorf) suchen wir zum Beispiel vergeblich. Es scheint auch wenig Kontext zu den einzelnen Bildern zu geben. Über die Story und Zusammenhänge erfahren wir in diesem Buch so gut wie nichts. Außerdem sind die vorhandenen Beschriftungen allesamt auf Japanisch.

Selbstverständlich solltet ihr trotzdem Vorsicht walten lassen, wenn ihr gar keine Lust habt, mehr vorab zu wissen.

Schaut euch dann lieber hier nochmal den neuesten Trailer zu Tears of the Kingdom an:

2:18 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - Neues Gameplay und Story-Hinweise im Trailer

Das könnt ihr im geleakten Artbook von Zelda TotK sehen

Das Überraschendste dürften die verschiedenen Looks, Rüstungen und Outfits von Link sein. Es gibt offenbar auch eine Art kleine Transformation, die mit der mysteriösen Masse im Trailer zu tun haben dürfte, die Links Hand umfließt.

Zelda ist im Buch ebenfalls zu sehen. Aber Infos dazu, was mit ihr passiert, ob Zelda vielleicht sogar stirbt oder ob wir sie spielen können, gibt es keine.

Auch eine ganze Menge an Gegnern können wir im Artbook sehen. Hier gibt es ebenfalls viele bekannte Gesichter, aber auch einige neue Versionen mit kleineren Änderungen.

Ansonsten sind diverse Umgebungen, Landschaften, Höhlen, Gebäude, Ruinen, Tempel und ähnliches zu erkennen. Auch viel Alltägliches: Eine Seite des Buches zeigt beispielsweise lediglich einen Käse von allen Seiten.

Wie geht ihr mit diesem Leak um? Wollt ihr die Bilder aus dem Buch sehen oder vermeidet ihr wirklich alle Spoiler?