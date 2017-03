15 Jahre Xbox: Jubiläums-Angebot bei Saturn - Xbox One Wireless Controller für 35 Euro & vieles mehr

Bei Saturn bekommt ihr aktuell den Xbox One S Wireless Controller für nur 35 Euro.

Die Xbox feiert aktuell ihren 15. Geburtstag. Kollege Tobias Veltin hat dabei einen Blick in die Vergangenheit geworfen und erzählt von seiner Zeit mit der Konsole.

Den Geburtstag feiert aber nicht nur Microsoft oder Xbox-Fans auf der ganzen Welt, sondern auch Saturn. Dort gibt es nun einige tolle Angebote. Dabei bekommt ihr Rabatte auf die Konsole, Controller und Spiele der Xbox One.

Zum Beispiel könnt ihr Gears of War 4 und Halo 5: Guardians für jeweils nur 20 Euro ergattern. Zudem gibt es die Gears of War: Ultimate Edition für 15 Euro. Damit könnt ihr den ersten Teil der Reihe in 1080p und mit 60 FPS genießen.

Gears of War 4 für 20 Euro

Xbox One S Bundle: Ihr habt die Wahl

Passend zum Geburtstag könnt ihr euch auch eine Xbox One S anschaffen. Ihr habt dabei die Wahl zwischen der Xbox One S 500GB mit Minecraft und der Xbox One S 1TB mit Ghost Recon: Wildlands. Mit Wildlands erwartet euch ein spaßiger und gut gemachter Shooter, der vor allem im Koop seine Stärken hat.

Gutes Zubehör erhöht den Spielspaß

Saturn hat allerdings auch die Preise für das Zubehör angepasst. Allen voran bekommt ihr den Xbox One Wireless Controller für nur 35 Euro. Passend dazu gibt es den Xbox One Play & Charge Kit aktuell für 14 Euro.

Xbox One Wireless Controller für 35 Euro

Der Controller der Xbox One gilt noch immer als eines der besten Gamepads. Dennoch favorisieren manche auch den Wireless Controller der Xbox 360. Diesen bekommt ihr aktuell für nur 25 Euro.

Mit dem Xbox One Elite Wireless Controller bekommt ihr auch das ultimative Gamepad im Angebot. Ihr erhaltet den Controller zusammen mit Gears of War 4 für nur 109 Euro.

Xbox One Elite Wireless Controller + Gears of War 4 für 109 Euro

Weitere Angebote