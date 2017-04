4 Spiele kaufen, 2 bezahlen & weitere Angebote - Nur noch bis morgen bei Media Markt

Mit der richtigen Kombination bekommt ihr Mass Effect: Andromeda besonders günstig.

Bis einschließlich 12.4. habt ihr eine gute Möglichkeit eure Spiele-Sammlung zu erweitern. Bei Media Markt könnt ihr vier Spiele kaufen und müsst nur zwei davon bezahlen. Dieses 4-für-2-Angebot gilt für sämtliche Spiele aller Plattformen, die es bei Media Markt gibt.

Beachtet aber, dass es jeweils nur möglich ist, wenn das Spiel vorrätig ist. Horizon: Zero Dawn ist zum Beispiel bereits ausverkauft und kann aktuell nicht mehr für die Aktion genutzt werden.

Wie funktioniert das Angebot?

Media Markt hat es ganz einfach aufgebaut. Ihr legt einfach vier Spiele eurer Wahl in den Warenkorb und schon wird der Preis von zweien abgezogen. Hierbei zieht Media Markt aber immer den Preis der zwei günstigsten Spiele ab. Es lohnt sich also mehr, wenn ihr Spiele aus einem ähnlichen Preissegment kombiniert.

Wir haben zum Beispiel einen Warenkorb mit Mass Effect: Andromeda, Ghost Recon: Wildlands, For Honor und The Last Guardian erstellt. Der Gesamtwert belief sich auf 246,97 Euro. Zu zahlen sind dann nur noch 132,97 Euro. So würdet ihr in unserem Beispiel pro Spiel 33,24 Euro bezahlen.

4 Spiele kaufen, 2 bezahlen - Aktion bei Media Markt

Ein weiteres Angebot von Media Markt gibt euch die Möglichkeit ein neues Gerät zu kaufen und dabei etwas geschenkt zu bekommen. So könnt ihr zum Beispiel den Sony KD-65XD7505 LED TV mit 65 Zoll und 4K für 1444 Euro kaufen und erhaltet dazu eine PS4 Slim 1 TB geschenkt.

Zu jedem Aktionsprodukt ein Gratis-Geschenk