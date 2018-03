Koop-Spieler warten gespannt auf Freitag, den 23. März 2018, wenn A Way Out seinen Release für PS4, Xbox One und PC feiert. Nintendo Switch-Besitzer schauen hingegen in die Röhre: Das Gefängnis-Abenteuer erscheint nicht für die Hybrid-Konsole.

Game Director Josef Fares erklärte uns im Interview, warum sich die Entwickler vorerst gegen eine Switch-Version entscheiden haben - und warum es trotzdem Hoffnung für Nintendo-Fans gibt.

Technische Komplikationen behindern Nintendo Switch-Version

Viele Fans vergessen laut Fares zunächst, dass A Way Out ein Indie-Titel ist. Er sei stolz auf das, was sein kleines Team mit dem beschränkten Budget geleistet hat.

Beim aktuellen Projekt gebe es allerdings vor allem technische Schwierigkeiten bei einer potenziellen Switch-Umsetzung. Die Steuerung des Koop-Abenteuers mit zwei Joy-Con macht den Entwicklern offenbar zu schaffen:

"Ihr müsst euch im Klaren sein, dass AWO ein Third-Person-Spiel ist. Dafür braucht man einen Stick, um die Kamera zu steuern. Das heißt: Falls wir das Spiel für die Switch veröffentlichen und die Joy-Con aufteilen, bedeutet das, dass man nur einen Stick hat und dann müssen wir uns etwas für die Kamera ausdenken. Andernfalls müssen Spieler zwei Pro-Controller kaufen, um AWO zu spielen und das wäre unfair. "

Das sei allerdings nur der erste Grund. Auch die Leistungsfähigkeit von Nintendos Konsole stehe einer Switch-Umsetzung im Weg. Fares dazu:

"Die Switch ist nicht so leistungsstark wie zum Beispiel die PS4. Darum müssten wir die Grafik runterschrauben und vieles mehr. Da steckt viel Arbeit hinter. "

Nintendo Switch-Version nicht ausgeschlossen

Theoretisch sei eine A Way Out-Variante für die Switch allerdings durchaus möglich, so Fares. Das Hazelight-Team hätte noch keine endgültige Entscheidung darüber gefällt.

"Wer weiß, in Zukunft könnten wir definitiv auf der Nintendo Switch veröffentlichen", lässt der Director durchblicken.

AWO kommt ohne Crossplay

Auch zum Thema Crossplay äußerte sich der Director in unserem Interview - und zwar sehr deutlich. PS4 und Xbox One-Besitzer werden definitiv nicht plattformübergreifend spielen können. Auch in diesem Fall liegt der Teufel in der Technik. Crossplay sei aber bei einem Spiel wie A Way Out gar nicht essenziell:

"Nein, nein, es ist weder eine Option noch eine unserer Überlegungen. Es gibt einige technische Schwierigkeiten, die ich nicht genau erklären kann. Aber ich denke nicht, dass es für ein Spiel wie AWO wichtig ist, eher für kompetitive Online-Spiele."

A Way Out erscheint schon diesen Freitag, 23. März 2018, für PS4, Xbox One und PC. Mit unserem Test könnt ihr in Kürze rechnen. In unserer Vorschau macht das Koop-Konzept zunächst einen guten Eindruck.