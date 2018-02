A Way Out - Goldmeldung für EAs Koop-Spiel

Josef Fares, Game Director von A Way Out, hat auf Twitter mitgeteilt, dass sein Koop-Abenteuer rund um den Gefängnisausbruch zweier Insassen fertig entwickelt ist. Damit haben sich die Gerüchte um eine Verschiebung als unwahr herausgestellt und die Veröffentlichung am 23. März 2018 findet pünktlich statt.

#awayout has gone golden. I can't even describe my excitement. Get ready on March 23.