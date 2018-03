Mit A Way Out erscheint heute Josef Fares' (Brothers A Tale of Two Sons) hoffnungsvoll erwartetes Koop-Abenteuer, in dem wir mit unserem besten Splitscreen-Buddy aus dem Gefängnis ausbrechen müssen.

Einer zahlt, zwei spielen

So funktioniert der Friends Pass von A Way Out

Während sich A Way Out im GamePro-Test mit einer 79 davonmacht und im Kopf unseres Testers Mirco als eher zwiespältiges Erlebnis zurückbleibt, kann sich das aufreibende Abenteuer sowohl bei Open Critic als auch bei Metacritic eine Durchschnittswertung von 80 Punkten sichern. In der Tabelle unten haben wir euch die wichtigsten Tests und Wertungen zum Koop-Spiel aufgeführt.

A Way Out im Wertungsspiegel

Seite Wertung GamePro 79/100 IGN 83/100 Twinfinite 90/100 Hardcore Gamer 70/100 GameSpot 60/100 US Gamer 70/100 Game Informer 70/100 GamingBolt 90/100 Wccftech 90/100 Polygon 75/100 Open Critic 80 Metacritic 80

* Abgerufen am 23. März um 10:43

A Way Out ist ab heute, den 23. März 2018, für PS4, Xbox One und PC erhältlich.

Werdet ihr euch das Spiel holen?