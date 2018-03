A Way Out - Spielzeit bekannt, so lang ist das Koop-Abenteuer

Bereits auf unserem Anspieltermin auf der E3 2017 hatten wir die Gelegenheit, Josef Fares nach der Spielzeit des kommenden Koop-Spiels A Way Out zu fragen, erhielten damals aber nur eine vage Antwort.

Gegenüber Gamespot hat der Director nun aber konkretere Angaben bezüglich Spielzeit gemacht: Um A Way Out zu beenden, brauchen wir und unser Koop-Partner in Crime 6-8 Spielstunden.

Obwohl Director Josef Fares der Wiederspielwert egal sei, lädt uns A Way Out dank unterschiedlicher Lösungsmöglichkeiten und Entscheidungen, die wir und unser Partner im Laufe des Abenteuers treffen, natürlich zum mehrmaligen Durchspielen ein. Ob sich das letztendlich lohnt, werden wir aber erst mit unserem Test zu A Way Out herausstellen können.

A Way Out - Screenshots ansehen

Was ist A Way Out für ein Spiel?

A Way Out ist ein reines Koop-Spiel der Brothers A Tale of Two Sons-Macher, das uns in die 70er Jahre versetzt. Gemeinsam mit unserem kriminellen Partner müssen wir aus einem Gefängnis ausbrechen.

Gameplay zum Krankenhaus-Level

Weitere Spielszenen von A Way Out veröffentlicht

Gespielt wird entweder im Couch-Koop oder online. Allerdings müssen wir für unseren Ausbruchplan zwangsläufig einen Koop-Freund parat haben. A Way Out unterstützt nämlich kein Online-Matchmaking, es wird also keine Spielersuche geben.

Die gute Nachricht: Beim Kauf von A Way Out erhaltet ihr einen "Feundespass", mit dem ihr einen Koop-Kumpel einladen könnt. Dadurch seid ihr nicht auf zwei Kopien des Spiels angewiesen.

A Way Out erscheint am 23. März 2018 für PS4, Xbox One und den PC.