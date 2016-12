Ace Combat 3 - PlayStation-Klassiker bekommt 17 Jahre später endlich eine (Fan-)Übersetzung

Ace Combat 7

Bevor Ace Combat 7 für die PS4 erscheint, können sich Fans des PlayStation-Klassikers Ace Combat 3: Electrosphere auf ein ganz besonderes Schmankerl freuen. Denn jetzt, 17 Jahre nach Release des Spiels, kommen endlich auch all die Ace Combat-Fans in den Genuss der kompletten Story, die kein Japanisch können. Soll heißen: Endlich gibt es eine anständige und vor allem vollständige (englische) Übersetzung von Ace Combat 3. Die kommt allerdings nicht von Bandai Namco, sondern von einigen fleißigen Fans.

Eine derartige Aktion ist auch bitter nötig, denn Ace Combat 3: Electrosphere gehört in den nicht-japanischen Fassungen zu den wohl am schlechtesten lokalisierten Spielen überhaupt. Anstatt die dystopische SciFi-Story samt unterschiedlichen, alternativen Enden einfach vollständig zu übersetzen, fehlen in der US- sowie der PAL-Version von Ace Combat 3 nämlich stolze 16 Story-Missionen. Ein Großteil der Geschichte wurde – wahrscheinlich aus Kostengründen – einfach komplett entfernt.

Aber Ace Combat 3 gilt in der ursprünglichen, japanischen Fassung als der beste Teil der gesamten Reihe. Umso schöner, dass sich einige Fans jetzt daran gemacht haben, eine sogenannte "International Edition" anzufertigen, die schon am 14. Dezember zum Download bereitstehen soll. Darin enthalten sind dann alle Zwischensequenzen mit englischen Untertiteln sowie natürlich alle 52 Story-Missionen. Dem letzten Update der Macher zufolge arbeite man noch am Feinschliff, das Fan-Projekt soll aber wie geplant erscheinen.

Habt ihr das Original gespielt? Welcher Ace Combat-Teil ist euer Favorit?

