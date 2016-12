Alien: Covenant - Erste Reaktionen versprechen blutiges Horror-Spektakel

Regisseur Ridley Scott hat der Presse schon erste Minuten von Alien: Covenant gezeigt - die Reaktionen sind durchweg positiv.

Regisseur Ridley Scott hat der US-Presse vor Kurzem ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk präsentiert: Im Rahmen eines exklusiven Test-Screening wurden die ersten Minuten von Alien: Covenant sowie der erste Trailer zum Science-Fiction-Horrorfilm gezeigt.

Demnach hält Scott sein Versprechen und setzt bei der Vorgeschichte zu seinem Sci-Fi-Horror-Klassiker Alien aus den 1970ern wieder mehr auf Horror und Alien-Szenen.

Die ersten Reaktionen auf das Prometheus-Sequel und Alien-Prequel sind durchweg positiv und bewegen sich von »super intensive Action« über »angsteinflößend«, »eindringlich«, »blutig und grotesk« mit vielen »Aliens, die aus Menschen herausbrechen« bis hin zu »einfach verdammt cool«.

Alien: Covenant kommt am 18. Mai 2017 in die Kinos. Der erste Trailer wird wohl nicht mehr lange auf sich warten.

Wow, we just watched the gnarliest 15 minutes (plus 1st trailer) for #AlienCovenant. Aliens busting out of body parts; super intense action! pic.twitter.com/ArdBgLhTjB — Fandango (@Fandango) December 8, 2016

Nauseating and many "holy shit" moments. #AlienCovenant #Fox2017Preview. Hosts asks, "did you lose your lunch?" from footage. — The Playlist (@ThePlaylist) December 8, 2016

The ALIEN: COVENANT footage is intense. Lots of blood. Lots of protruding aliens. — Mike Ryan (@mikeryan) December 8, 2016

Feels like this will be more of what people wanted out of Prometheus (which I still love). Almost like a redux. #AlienCovenant @joblocom — Paul Shirey (@arcticninja) December 8, 2016

FOX just showed us first footage from Alien: Covenant. Make no mistake. This is a full blown, bloody HORROR film, in line with original. — Sean O'Connell (@Sean_OConnell) December 8, 2016

Well #AlienCovenant looks intense. Gory. Terrifying. Disgusting. Can't wait to see the rest of it — Angie J. Han (@ajhan) December 8, 2016

The #AlienCovenant stuff was crazy, bloody, gnarly & just plain badass. Multiple aliens, hang on to your stomachs - things get gory! https://t.co/QMmykU1NmZ — ErikDavis (@ErikDavis) December 8, 2016

The #AlienCovenant footage we just saw is freaking amazing!!! Thank God Ridley Scott is back! — Wilson Morales (@blackfilm) December 8, 2016

