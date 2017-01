Alien: Covenant - Horrorfilm kommt auch mit eigenem VR-Ableger

Alien: Covenant

In diesem Mai erwartet uns mit Alien: Covenant der neueste Ableger von Ridley Scotts legendärer Alien-Reihe. Doch offenbar erwartet uns der außerirdische Terror nicht nur im Kino, sondern lässt sich zusätzlich auch in der virtuellen Realität erleben. Wie Variety berichtet, hat sich der Regisseur mit Fox Innovation Lab zusammengetan, um eine VR-Erfahrung zu Alien: Covenant auf die Beine zu stellen.

Dabei soll es sich etwa nicht um einen kostenlosen VR-Titel handeln, der den Film bewerben soll, sondern um ein umfangreicheres Erlebnis, das eben auch seinen Preis hat. Die kreativen Köpfe hinter Fox Innovation Lab sind auch für The Martian - VR Experience verantwortlich, das uns als gestrandeter Mark Watney auf dem Mars ums Überleben kämpfen lässt. Auch hier hatte Ridley Scott seine Finger im Spiel.

Alien: Covenant VR soll uns die "wahre Bedeutung von Terror" näherbringen und uns dabei in "schreckliche Alien-Umgebungen" entführen, wo jede unserer Handlungen über Leben und Tod entscheiden kann. Der VR-Ableger zu The Martian erschien für PlayStation VR, HTC Vive und Oculus Rift, es ist also gut möglich, dass auch Alien Covenant für PlayStation VR erscheinen wird. Einen Termin für den VR-Ausflug in das Horror-Franchise gibt es noch nicht.

Würde euch ein VR-Spiel zu Alien reizen?