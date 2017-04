Alien: Isolation - Gerüchte um zweiten Teil widerlegt

Alien: Isolation - Gerüchte um ein Sequel wurden widerlegt.

Nachdem im Official Playstation Magazine das Gerücht um ein Alien:Isolation-Sequel zu Tage kam, war es nur eine Frage der Zeit, bis dieses sich auch im Internet verbreitet.

Verschiedenste Publikationen verbreiteten das Gerücht, ein Reddit-Thread zum Thema erhielt 600 Upvotes und auch im Gaming-Forum NeoGAF entbrannte eine heiße Diskussion.

Diese Gerüchte sollen laut Eurogamer jedoch keinen Wahrheitsgehalt haben. Zwar hat das Halo Wars 2-Team bereits damit begonnen, einen Prototypen des nächsten Projekts zu entwickeln, allerdings wird es sich dabei nicht um einen Alien-Titel handeln.

Desweiteren arbeitet das Design-Team von Alien:Isolation aktuell gar nicht mehr bei Creative Assembly. Zwar werden einige Namen von Mitarbeitern sowohl in den Credits von Halo Wars 2, als auch in den von Alien:Isolation genannt, allerdings nur in der "Special Thanks"-Sektion. Viele der Namen gehören zu Designern die aktuell woanders arbeiten.

Alien:Isolation wurde von Kritikern gefeiert, war für Publisher Sega finanziell jedoch kein großer Titel. Viele der 2 Millionen-Verkäufe wurden reduziert erworben.

Alien: Isolation 2 ist allerdings noch nicht vom Tisch, sagt Creative Assembly Studio Director Tim Heaton gegenüber GamesIndustry.biz im Jahre 2015. Allerdings muss sich das Projekt auch für Sega lohnen; sehen sie darin kein Potenzial, konzentrieren sie sich lieber auf die Entwicklung vielversprechenderer Titel.

(Anmerkung an Redaktion: Original: "because we're so proud of it and there's possibly more to be said. But do we really want to be spending very significant amounts of money, and getting close to break-even or just about in the black? That's not where Sega wants to be, when we have a brilliant portfolio of other games that do great business.")

Aktuell konzentriert sich das Studio auf die Entwicklung von Total War: Warhammer 2 und weitere, bisher nicht bekanntgegebene Titel. Bisher ist nur bekannt, dass unter den Projekten ein neuer historischer Total War-Titel ist.

Das Official PlayStation Magazine wollte sich auf Nachfrage von Eurogamer.net nicht mehr zu den Gerüchten äußern.

Alien: Isolation - Launch-Trailer: Amandas Kampf ums Überleben