Amazon Blitzangebote am 10. Februar - Call of Duty Black Ops 3, Acer 144Hz Monitor & Acer Predator

Call of Duty: Black Ops 3 bekommt ihr bei Amazon inklusive Steelbook.

Call of Duty: Black Ops 3 gibt es heute für Xbox One bei Amazon in den Blitzangeboten. Hierbei handelt es sich um die Standard Edition inklusive Steelbook. Außerdem habt ihr ab 17:29 Uhr erneut die Chance euch die Mafia 3 Collector's Edition für die PS4 zu sichern.

Der Acer XF270H 27 Zoll Gaming Monitor verfügt über ein mattes Display mit 1ms Reaktionszeit und 144Hz. Die Auflösung des Monitors liegt bei 1920 x 1080 Pixel. Darüber hinaus verfügt er über eine Pivot-Funktion, sodass ihr ihn nach euren Bedürfnissen einstellen könnt.

Acer XF270H 7 Zoll 144Hz ab 7:59 Uhr

Das Acer Predator 15 Gaming Notebook hat eine Größe von 15,6 Zoll und ein Full HD IPS Display. Unter der Haube findet sich ein Intel Core i7-6700HQ, 16GB RAM, eine 512GB SSD, eine 2TB HDD und eine Nvidia GeForce GTX 980M. Damit ist der Laptop auch für grafisch anspruchsvollere Spiele bestens geeignet.

Acer Predator 15,6 Zoll, Intel Core i7-6700HQ, 512GB SS, GTX 980M Laptop ab 7:59 Uhr

Call of Duty: Black Ops 3 Standard Edition inkl. Steelbook ab 19:24 Uhr