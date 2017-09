Amazon Blitzangebote am 14. September - Samsung Curved 32 Zoll Monitor

Es gibt einige Spieler, die mit ihrer PS4 oder Xbox One an einem normalen Monitor statt an einem Fernseher spielen. Gerade bei Streamern ist dies ein gern genommenes Setup. Im heutigen Amazon Blitzangebot bekommt ihr nun einen Samsung Curved Monitor C32H711 mit einer Bildschirmdiagonalen von 32 Zoll.

Beim Display setzt Samsung auf Quantum Dot und lässt es mit 2.560 x 1.440 Pixeln, also WQHD auflösen. Die Reaktionszeit liegt bei 4ms und die Bildwiederholrate bei 60 Hz. Darüber hinaus verfügt der Monitor über einen Game-Mode und AMD FreeSync.

Samsung Curved Monitor C32H711 32 Zoll Monitor, WQHD, 4ms, 60 Hz ab 06:59 Uhr

Wer lieber direkt einen UHD-Monitor möchte, findet unter den weiteren Blitzangeboten ebenfalls einen Samsung mit 28 Zoll im Angebot.

