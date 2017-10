Amazon Blitzangebote am 20. Oktober - Grundig 55 Zoll UHD-Fernseher

Es ist wieder einmal Zeit für neue Blitzangebote von Amazon. Heute bekommt ihr dabei einen günstigen UHD-Fernseher von Grundig nochmal etwas günstiger.

Der Grundig 55 VLX 6000 BP verfügt über eine Bildschirmdiagonale von 55 Zoll und löst mit 3.840 x 2.160 Pixeln auf. Des Weiteren besitzt er HDR, DTS Premium Sound und eine Micro Dimming Engine. Letzteres sorgt bei Grundig für einen besseren Kontrast und stärkere Schwarzwerte.

Darüber hinaus ist er natürlich ein Smart-TV und so kommt das Smart Inter@ctive TV 4.0 Plus zum Einsatz. Es verspricht eine schnelle Bedienung der Apps und Online-Funktionen. Netflix oder Amazon Video könnt ihr so direkt am TV schauen.

Grundig 55 VLX 6000 BP, 55 Zoll UHD-Fernseher, HDR ab 16:29 Uhr

