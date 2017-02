Amazon Blitzangebote am 24. Februar - Battlefield 1, Steep und The Order: 1886

Ihr könnt euch heute Battlefield 1 Collector's Edition für die PS4 und PC sichern.

Für Besitzer einer PS4 gibt es heute gleich zwei Spiele im Blitzangebot. Allen voran könnt ihr euch die Battlefield 1 Collector's Edition sichern. Unsere Wertung für Battlefield 1 liegt bei 91 und zeigt, dass es ein herausragendes Spiel ist. In der Collector's Edition findet ihr das Hauptspiel, eine Battlefield 1-Statue, ein exklusives Steelbook, Spielkarten, ein exklusives Poster, eine Brieftauben-Hülse mit exklusiven DLC-Inhalten und exklusive Aufnäher.

Battlefield 1 Collector's Edition PS4 ab 16:59 Uhr

Als zweites Spiel für eure PS4 könnt ihr euch heute auf The Order: 1886 in der Limited Steelbook Edition freuen. Dabei gibt es diese inklusive des "Ausdauer des Ritters"-Pakets. Dieses Paket enthält eine Desert Khaki Infiltration Field-Uniform, endloses Schwarzwasser und Blacksight Regeneration-Upgrades.

The Order: 1886 Limited Steelbook Edition Ausdauer des Ritters ab 19:44 Uhr

Aber auch Besitzer einer Xbox One sollten heute einen Blick in die Blitzangebote werfen. Um 18:59 Uhr wird die Steep Gold Edition für Xbox One im Angebot sein. Damit könnt ihr euch das Spiel mit dem wohl schönsten Schnee in der Spielgeschichte sichern. Die Gold Edition enthält dabei das Hauptspiel, den Season Pass und ein Schneemann-Kostüm.

Steep Gold Edition ab 18:59 Uhr

Weitere Blitzangebote: