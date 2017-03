Amazon Blitzangebote am 25. März - Mafia 3 Collector's Edition für PS4

Durch die Collector's Edition von Mafia 3 erhaltet ihr auch den Season Pass.

Die Mafia 3 Collector's Edition beinhaltet allen voran das Hauptspiel. Des Weiteren ist auch der Season Pass enthalten, womit ihr alle DLCs zum Spiel erhaltet. Zum Umfang gehören auch noch die folgenden Sammler-Gegenstände:

Nachbildung der Erkennungsmarke von Lincoln Clay

Glasuntersetzer aus Kunstleder

Kunstdrucke für Sammler

Offizieller Soundtrack

Original-Spielmusik auf Vinyl

In Mafia 3 schlüpft ihr in die Rolle von Lincoln Clay, der sich eigentlich seiner kriminellen Vergangenheit entziehen will. Wie so oft kommt es anders als man es sich wünscht und schon befindet sich Lincoln in Mitten seines eigenen Rachefeldzuges gegen die italienische Mafia wieder.

