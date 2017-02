Amazon Blitzangebote am 28. Februar - 4K-Gaming mit dem LG 55 Zoll UHD OLED-TV

Der LG 55EF9509 verfügt über eine 4K-Auflösung und ein OLED-Panel.

In diesem Jahr erscheint Microsofts Project Scorpio und soll natives 4K-Gaming ermöglichen. Wer Interesse an der Konsole hat und sich vor allem auf Spiele in 4K freut, der kommt um einen entsprechenden Fernseher nicht herum. Sony hat mit der PS4 Pro seine 4K-Konsole bereits veröffentlicht. Bei ihr erlebt ihr die volle Leistung ebenfalls nur mit einem 4K-Fernseher.

Heute habt ihr nun die Gelegenheit den LG 55EF9509 OLED UHD Fernseher zu ergattern, der die Voraussetzungen für 4K-Gaming absolut erfüllt. Das 55 Zoll OLED-Panel garantiert euch ein beeindruckendes Schwarz, tolle Farbwerte und sehr schnelle Reaktionszeiten. Zudem verfügt dieses Modell noch über die 3D-Technik, wodurch zum Lieferumfang auch ein Set Brillen gehört.

LG 55EF9509 OLED UHD TV ab 16:45 Uhr

