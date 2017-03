Amazon Blitzangebote am 28. März - Deus Ex: Mankind Divided, Mount & Blade: Warband für PS4

Die Day One Edition von Deus Ex: Mankind Divided enthält einige Extras.

Als Besitzer einer PS4 kommt ihr heute in den Genuss, gleich zwei Spiele in den Blitzangeboten kaufen zu können. Schlüpft in die Rolle von Adam Jensen und kommt einer weltweiten Verschwörung auf die Spur. Im Angebot bekommt ihr heute die Deus Ex: Mankind Divided Day One Edition.

Inhalte der Day One Edition:

Zusätzliche Ingame-Mission

Classic-Pack

Enforcer-Pack

Intruder-Pack

Digitaler Soundtrack

Digitales Artbook

Digitaler Roman

Digitaler Comic

Deus Ex: Mankind Divided Day One Edition für PS4 ab 19:20 Uhr

Außerdem könnt ihr heute Abend Mount & Blade: Warband HD für die PS4 schnappen. Mount & Blade bietet euch eine komplett offene Mittelalter-Welt, die auf Realismus statt auf Fantasy setzt. Ihr müsst euer eigenes Königreich verwalten und notfalls auch verteidigen. Die Kämpfe finden dabei in Echtzeit statt.

Mount & Blade: Warband HD für PS4 ab 19:30 Uhr

