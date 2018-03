Amazon Echo, Dot, Spot, Show, Kindle - Amazon Geräte im Oster-Angebot

Neben den Oster-Angeboten habt ihr aktuell auch die Möglichkeit eure Sammlung an Amazon Geräten zu erweitern. Vor allem Amazon Echo konnte sich hier über die letzten Monate einer steigenden Beliebtheit erfreuen und ist aktuell in verschiedenen Varianten im Angebot. Mit Amazon Echo oder Amazon Show erhaltet ihr die Möglichkeit verschiedene Smarthome-Geräte in eurer Wohnung mithilfe von Amazon Alexa zu steuern.

Des Weiteren kann Alexa allerhand Fragen beantworten und bietet noch viele weitere Funktionen. Zum Beispiel könnt ihr über sie Musik oder Hörbücher abspielen. Auf dem Show könnt ihr sogar Filme oder Serien schauen, während ihr zum Beispiel nebenher kocht.

Darüber hinaus sind auch die bisher bekannten Geräte wie der Kindle Paperwhite und das Fire HD-Tablet im Angebot. Die Oster-Woche ist eine gute Gelegenheit diese Geräte günstiger zu bekommen und sie sind zudem interessante Geschenke für Ostern.

Amazon Echo Show für 159,99 Euro

Amazon Music Unlimited Familienabo für 14,99 Euro

Alle Angebote von Amazon