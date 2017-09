Amazon Herbst-Angebote am 24. September - Xbox One S-Bundles, DX Racer Gaming-Stühle und mehr

Die heutigen Herbst-Angebote beinhalten einige sehr interessante Tagesangebote. Allen voran bekommt ihr Gaming-Stühle von DX Racer deutlich günstiger. Diese sind speziell darauf ausgelegt, dass ihr über mehrere Stunden auf ihnen sitzen könnt. Je nach Modell könnt ihr den Stuhl individuell auf euer Sitzverhalten abstimmen.

DX Racer Gaming-Stühle und Bürostühle stark reduziert

Wer noch auf ein Bundle für die Xbox One S gewartet hat, bekommt heute die Xbox One S 500 GB mit Forza Horizon 3, einem zweiten Controller und dem Xbox One Chatpad für 239 Euro. Noch immer im Angebot ist auch das Bundle mit FIFA 18 in der Ronaldo Edition.

Von LG bekommt ihr heute einige UHD-Fernseher im Angebot. Darunter der LG OLED55C6D UHD-Fernseher, Curved mit einer Bildschirmdiagonalen von 55 Zoll. Mit seinem OLED-Display garantierte er nicht nur absolut brilliante und echte Farben, sondern einen außergewöhnlichen Schwarzwert. Zudem verfügt er über OLED-HDR und 3D Plus. Aktuell bekommt ihr ihn für 2.799 Euro.

Bis zu 35% Rabatt auf UHD-Fernseher von LG

