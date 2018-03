Amazon Oster-Angebote 2018 - Xbox One S-Bundles, PS4 Slim und Spiele stark reduziert

Amazon startet heute mit den ersten Konsolen bei den Oster-Angeboten. Dieses Mal gibt es allerdings nicht einfach die üblichen Bundles günstiger, sondern es wurde jeweils noch Sea of Thieves dazu gepackt. Wer also vielleicht eine Xbox als Ostergeschenk im Auge hatte, sollte sich die heutigen Bundles genau anschauen.

Besonders interessant ist das Bundle bestehend aus Xbox One S 1 TB zusammen mit Assassin's Creed: Origins, Rainbow Six: Siege, Sea of Thieves und einem zweiten Controller. Dieses kostet heute nur 234 Euro. Damit erhaltet ihr jede Menge Inhalte und viele Spielstunden dürften garantiert sein.

Xbox One S 1 TB + AC: Origins + Sea of Thieves + Rainbow Six: Siege + 2. Controller für 234 Euro

Weitere Xbox One S-Bundles im Oster-Angebot

PS4 Slim & PS4-Spiele im Tagesangebot

Neben den Xbox One-Angeboten gibt es ein paar für alle PS4-Spieler unter euch. Darunter findet sich zum Beispiel auch die PS4 Slim mit einem Terrabyte-Speicher.

PS4 Slim 1 TB (E-Chassis) für 249 Euro

Angebote des Tages mit 4K-Blu-rays und UHD-TVs

Bis zu 55% Rabatt auf UHD-Fernseher von Hisense

Alle Oster-Angebote von Amazon