Amazon Tagesangebote am 14. April - PS4 Slim, Xbox One S und viele Spiele stark reduziert

Amazon legt am heutigen Feiertag wieder zu und packt einige interessante Angebote in euer Osternest. Schnappt euch eine PS4 Slim, Xbox One S oder eines von vielen Spielen.

von Kevin Nielsen,

14.04.2017 09:00 Uhr