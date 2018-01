Anthem - Release wohl erst Anfang 2019 & BioWare steht unter massivem Druck

Um Anthem fertig zu entwickeln, soll BioWare gerade seine Kräfte bündeln. Der Shooter beschäftigt aktuell offenbar den Großteil der bei BioWare angestellten Entwickler. Wie Jason Schreier von Kotaku schreibt, soll es zwar auch interne Teams geben, die am kommenden Dragon Age arbeiten – sowie daran, Star Wars: The Old Republic aufrecht zu erhalten – aber alle anderen tüfteln an Anthem. Und dieses Spiel muss gut werden, da es die Zukunft des Entwicklerstudios bestimmen könnte. Auch zum Release-Datum gibt es Neuigkeiten.

Mehr: Anthem - Lootboxen enthalten nur kosmetische Items, sagt Analyst Michael Pachter

Release erst im März 2019?

Als Anthem auf der E3 2017 enthüllt wurde, hieß es, das Spiel erscheine im "Herbst 2018". Dieses Datum sei aber nie realistisch gewesen, wie ein anonymer BioWare-Mitarbeiter anscheinend erklärt. Es sei unwahrscheinlich, dass das Spiel weiter nach hinten verschoben werden könne als bis März 2019. Beim Ende des Fiskaljahres soll es sich derzeit um das realistischste Datum für die Veröffentlichung handeln. Genaue Daten bleiben aber noch unklar.

Anthem feiert gleich zwei Premieren

Die Quellen von Jason Schreier blicken offenbar leicht besorgt in die Zukunft, während der Druck steigt. Bei Anthem fühle es sich so an, als stehe jede Menge auf dem Spiel. Anthem ist nicht nur BioWares erstes, neues Franchise seit acht Jahren, sondern gleichzeitig auch EAs erster Versuch, einen Online-Shooter à la Destiny zu launchen. Einige der Entwickler haben Jason Schreier anscheinend auch erzählt, dass sie fürchten, BioWare könne drastisch umstrukturiert werden, falls Anthem kein Erfolg werden sollte. Insbesondere, weil BioWare Montreal nach der Mass Effect: Andromeda-Enttäuschung aufgelöst und von den EA Motive-Studios aufgenommen wurde.

Mehr: Anthem - Gebiete größer als in Destiny 2, Ladebildschirme notwendig

Mikrotransaktionen, Lootboxen & Co

Je näher der Release rückt, desto größer wird der Druck, der auf den Entwicklern lastet. Auch die Diskussion rund um Mikrotransaktionen, Lootbox-Systeme und dergleichen spielen da mit hinein. Die Kontroverse rund um Star Wars: Battlefront 2 sorge aktuell generell für viel Wirbel in der Industrie. Die Macher von Anthem dürfen zwar noch nichts zu Mikrotransaktionen im Spiel sagen, aber fest steht, dass auch deren Implementierung kritisch beäugt werden wird. Die Entwickler haben aber auch die Destiny 2-Community und deren Forderungen nach mehr Endgame-Content im Blick, um ähnliche Situationen mit Anthem umschiffen zu können.

Was erwartet ihr von Anthem? Glaubt ihr, dass es März 2019 erscheint?

Anthem - Screenshots aus dem Trailer ansehen