Anthem - Sony zeigt Xbox One X-Gameplay mit PS4-Interface

Auf dem YouTube-Channel von PlayStation ereignet sich zurzeit ein PR-Malheur: Sony veröffentlichte dort vor Kurzem einen Clip zum kommenden BioWare-Projekt Anthem - und zwar unter dem Titel "Anthem - Official Teaser Trailer | PS4". Nun ergeben sich daraus zwei Probleme. Zum einen zeigt das Video keinen Teaser-Trailer, sondern die Gameplay-Premiere von der E3 2017. Zum anderen fand die während der Microsoft-Pressekonferenz statt, lief also auf einer Xbox One X anstelle der PS4.

Dies lässt sich vor allem daran festmachen, dass an mehreren Stellen die Xbox One-Buttonbelegung durchscheint, bevor sich das PS4-Interface darüberlegt. Nachvollziehen könnt ihr diesen Effekt anhand der folgenden Bilder.

Nun passiert so etwas natürlich nicht zum ersten Mal, ist im Fall von Anthem aber durchaus problematisch. Eine Einblendung zu Beginn des Gameplays weißt darauf hin, dass die folgenden Szenen aus dem laufenden Spiel entnommen worden seien, eine weitere Einblendung am unteren linken Rand spricht in diesem Zusammenhang von "Pre-Alpha 4K Footage". Der Clip suggeriert: Ihr seht gerade Anthem in 4K auf einer PS4, was schlicht falsch ist. Die PS4 verfügt nicht über die nötige Leistung, um Anthem in 4K darstellen - ganz gleich, ob wir hier von einer hochskalierten oder nativen Auflösung sprechen.

Ob das bearbeitete Video auf dem PlayStation-Channel von Sony oder EA beziehungsweise BioWare stammt, ist aktuell nicht geklärt. Die Kollegen von Eurogamer haben Sony um eine Stellungnahme gebeten.

Anthem erscheint aller Voraussicht nach im Herbst 2018 für PS4, Xbox One und PC.

