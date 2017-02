Assassin’s Creed - Gerücht: Ubisoft arbeitet an VR-Ableger

Laut Gerücht handelt es sich bei dem Assassin’s Creed-VR-Ableger um ein Escape Room-Spiel.

Ubisoft hat sich mit Eagle Flight und Werewolves Within zwar schon in die virtuelle Realität getraut, VR-Ableger großer Marken wie Watch Dogs oder Assassin's Creed gibt es bislang aber keine.

Der Designer Matt Stenquist arbeitet mit Ubisoft Paris zusammen und hat auf seinem Portfolio (via VG247) nun vier Bilder seiner Arbeit veröffentlicht, die auf einen VR-Ableger von Assassin's Creed hindeuten. Laut Beschreibung wird der Titel in der Unreal Engine 4 für die VR-Brillen HTC Vive und Oculus Rift entwickelt. Hinweise auf eine PlayStation VR-Version liefern die Bilder nicht.

Assassin’s Creed VR

Darin wird das Spiel als "Assassin's Creed VR escape room game" beschrieben, dass uns im Multiplayermodus mit anderen zusammenspielen lassen soll. In Escape the Room-Games werden wir in einen Raum gesperrt, aus dem wir innerhalb einer vorgegebenen Zeit entkommen müssen. Damit würde sich der VR-Ableger grundsätzlich von den bisherigen Serienteilen unterscheiden, in denen wir uns als Meuchelmörder in offenen Spielwelten von Kirchtürmen stürzen oder Schiffe kentern.

Ubisoft hat bereits im Frühjahr letzten Jahres eine "Assassin's Creed VR Experience" angekündigt, die sich aber nicht auf ein Spiel sondern auf dem im Dezember 2016 angelaufenen Film bezog.

Eine offizielle Bestätigung, dass nun auch ein Assassin's Creed-VR-Spiel auf uns zusteuert, gibt es noch nicht. Wir haben daher bei Ubisoft nachgefragt und werden euch auf dem Laufenden halten.

