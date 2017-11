Assassin's Creed: Origins - Forscher entdecken neuen Raum in Cheops-Pyramide, befindet sich bereits im Spiel

In der letzten Woche wurde bekannt, dass Wissenschaftler in Ägypten eine neue Kammer im Inneren der Cheops-Pyramide entdeckt haben. Die Ergebnisse der Untersuchungen geben den Forschern wichtige Erkenntnisse zur Struktur des Weltwunders. Bisher ist noch nicht eindeutig geklärt, welche Funktion der Raum hat. Möglicherweise handelt es sich einfach nur um einen Hohlraum, der für mehr Stabilität sorgen soll. Die Cheops-Pyramide ist die älteste und größte der Pyramiden von Gizeh.

Assassin's Creed: Origins lässt euch die beeindruckende Pyramide ebenfalls besuchen und betreten. Nachdem die Entdeckung der Kammer bekannt wurde, schrieb der Kotaku-Autor Stephen Totilo auf Twitter, dass das Spiel nun wohl einen Patch brauche. Daraufhin meldete sich der Creative Director Jean Guesdon und gab an, dass es kein Update geben werde. Der neu entdeckte Raum sei bereits integriert.

No need of a patch. We knew it thanks to Jean-Pierre Houdin. Just go and visit the 2 antechambers, the noble circuit and the inner ramp :-)