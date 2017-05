Assassin's Creed Origins - Gerücht: Kein Multiplayer & viele Ähnlichkeiten zu The Witcher 3

Immer mehr Leaks bemühen sich darum, dem kommenden Assassin's Creed Origins ein Gesicht zu geben.

Schon seit geraumer Zeit haben die Leaks das Marketing des noch immer nicht offiziell angekündigten Assassin's Creed-Spiels übernommen, das angeblich noch dieses Jahr erscheinen soll. Dieses Spiel namens Assassin's Creed Origins soll uns laut unbestätigter Leaks ins Alte Ägypten führen, dort Pyramiden erkunden und Schiffe fahren lassen. Nun hat sich erneut ein anonymer User via 4Chan zu Wort gemeldet und verrät noch eine ganze Menge mehr Details über das neue Ubisoft-Abenteuer - aber die sind natürlich allesamt mit einer gesunden Portion Skepsis zu betrachten.

Das Bild, das den mutmaßlichen Protagonisten zeigt, soll aus der Demo stammen, die wir auf der diesjährigen E3 zu sehen bekommen.

Eine neue Scouting-Mechanik in Form eines Adlers soll als neues Feature verfügbar sein, sodass wir, ganz ähnlich wie zum Beispiel in Far Cry Primal, für kurze Zeit in der Haut des Tieres für uns unerreichbare Orte auskundschaften können.

Es soll keine Aussichtstürme, mit denen Kartenabschnitte freigeschaltet werden können, oder ähnliches im Spiel geben, das mit der vielfach kritisierten Ubisoft-Formel in Verbindung gebracht werden könnte. Stattdessen soll die Adler-Sicht dazu dienen, interessante Orte zu markieren oder Quests zu identifizieren.

Alle Charaktere im Spiel sprechen Englisch, was durch ein Übersetzungsmodul des Animus 5.0 erklärt wird - denn ja, die Animus-Rahmenhandlung soll es auch in Assassin's Creed Origins wieder geben. In der parallelen Jetzt-Erzählung schlüpfen wir dabei in die Haut eines trainierten Attentäters.

Der Konflikt zwischen Templern und Assassinen soll wieder stärker in den Vordergrund rücken und die Erzählweise und das Design jeder einzelnen Mission beeinflussen. Was das genau bedeuten soll, wissen wir allerdings auch nicht.

Einzelne Kapitel der Religionsgeschichte sollen Teile der Rahmenhandlung von Assassin's Creed Origins sein. Der Erzählung des Spiels zufolge wurde beispielsweise beim Exodus aus Ägypten ein Edenapfel benutzt, um das Rote Meer zu spalten. Damit würde ein bekannter magischer Gegenstand aus den ersten AC-Spielen zurückkehren.

Die Hauptgeschichte, also nicht die Abschnitte in der modernen Welt, soll zwischen 1400 und 1200 v. Chr. spielen.

Assassin's Creed Origins - Was hat das Alte Ägypten außer Pyramiden noch zu bieten?

Es soll keine Schiffskämpfe geben. Schiffe dienen stattdessen nur dem reinen Transport und Überbrücken längerer Distanzen, sehr ähnlich wie bei The Witcher 3. Überhaupt scheint das Rollenspiel von CD Projekt Red ein Vorbild gewesen zu sein: In der gesamten Spielwelt soll ständig irgendetwas passieren und wer immer nur die Schnellreisefunktion benutzt, wird einige Nebenquests verpassen.

Die Story stand eindeutig im Vordergrund bei der Entwicklung und so soll es tatsächlich keinen Multiplayer geben - dafür aber trotzdem Mikrotransaktionen, vermutlich für Items, Loot und andere kosmetische Details.

geben - dafür aber trotzdem Mikrotransaktionen, vermutlich für Items, Loot und andere kosmetische Details. Das Kampfsystem wurde überarbeitet. Gegner greifen nun mit verschiedenen Angriffsmustern an und bemühen sich um taktische Manöver wie Umzingelungen. Da die bisherigen Leaks den Protagonisten auch erstmals mit einem Schild zeigen, können wir wohl auch davon ausgehen, dass sich unsere Fähigkeiten im Vergleich zu den Vorgängern verändern werden.

Assassin's Creed Origins soll der Auftakt einer Trilogie werden, die uns im nächsten Teil dann ins Antike Griechenland führen soll. Hauptrolle wird dabei immer der gleiche Protagonist spielen, der außerdem Israelit sein soll.

Stealth soll als Gameplay-Feature eine wesentlich größere Rolle spielen als in den Vorgängern. So spricht der Leaker von einem Deckungssystem, das klassisch im Zusammenspiel mit Hindernissen funktioniert, aber ganz besonders gut und organisch in Verbindung mit Menschenmengen funktionieren soll.

Das Parkour-System soll sich wie eine Mischung aus AC: Syndicate und Watch Dogs 2 anfühlen. Kletterpartieren sollen sich so flüssig und einfach wie noch nie anfühlen.

soll sich wie eine Mischung aus AC: Syndicate und Watch Dogs 2 anfühlen. Kletterpartieren sollen sich so flüssig und einfach wie noch nie anfühlen. Die Engine ist die gleiche wie bei Assassin's Creed: Syndicate, soll aber wesentlich überarbeitet worden sein. Die technischen Probleme der Vergangenheit, vor allem bei Unity, sollen auf keinen Fall mehr vorkommen und das Team geht sicher, wirklich jeden merklichen Bug vor Release aus dem Spiel entfernt zu haben.

Assassin's Creed Empire - 5 Wünsche für die Fortsetzung

Der Leaker bestätigt erneut, dass es keine Switch-Version geben wird. Origins soll stattdessen Ende des Jahres für PS4, Xbox One und PC erscheinen.

Die versteckten Klingen sollen wieder Teil des Spiels sein, können allerdings nur eingesetzt werden, wenn der Protagonist sich einen Finger abschneidet. Außerdem soll es Bögen, Schilder, verschiedene Schwerter, Speere und Wurfmesser geben.

Der Protagonist in der Hauptgeschichte scheint zunächst keinen Namen zu haben, wird im Laufe des Abenteuers aber von seinen Gefährten "Shed" genannt (namensgebend ist die ägyptische Göttin der Heilung). Das Volk der Israeliten aus der Sklaverei zu befreien soll ein wesentlicher Aspekt der Hauptgeschichte sein.

genannt (namensgebend ist die ägyptische Göttin der Heilung). Das Volk der Israeliten aus der Sklaverei zu befreien soll ein wesentlicher Aspekt der Hauptgeschichte sein. Das Antike Rom als möglicher Schauplatz wurde intern vielfach diskutiert. Die Ermordung von Gaius Julius Cäsar 44 v. Chr. wollten die Ubisoft-Entwickler beispielsweise als ein Attentat der Assassinen auf einen Templer inszenieren. Ob und wie weit diese Idee in den vergangen Monaten fortgespinnt wurde, kann der Leaker nicht verraten.

Fähigkeiten sind in einem Fertigkeitenbaum ("talent tree") angeordnet, wobei die Unterschiede in den verschiedenen Verästelungen deutlich spürbar sein sollen. Es soll die Kategorien "Stealth", "Combat" und "Movement" geben.

Es soll einige vorgefertigte Outfits im Spiel geben, allerdings können diese durch zahlreiche erwerbbare Accessoires und Ausrüstungsgegenstände individualisiert werden.

Wir dürfen jederzeit unsere Kapuze aufsetzen oder abnehmen - ganz wie wir wollen.

Das ist er also, der wohl bisher größte Leak, der uns neue Features und Details zum kommenden Assassin's Creed verraten will. Ich will noch einmal betonen, dass kein einziger der oben genannten Punkte bisher offiziell bestätigt wurde - wir befinden uns also nach wie vor im Phantasieland der Spekulation, das wir möglicherweise erst zur diesjährigen E3 endlich verlassen dürfen.

Welches Feature klingt in euren Ohren am interessantesten?