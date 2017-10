Assassin's Creed: Origins - Mikrotransaktionen bestätigt, Helix Credits kehren zurück

Wir haben es etwas befürchtet, nun ist es Gewissheit. Auch wenn Ubisoft vor kurzem in einem Livestream angedeutet hat, dass wir Lootboxen in Assassin's Creed: Origins nur mit der erspielbaren In-Game-Währung kaufen können, sind nun die bereits aus den Vorgängern bekannten Helix Credits im Online-Shop von GameStop aufgetaucht. Damit ist eindeutig, dass es Mikrotransaktionen im Spiel geben wird.

Wie genau diese funktionieren und was man damit kaufen kann, bleibt abzuwarten. In den Vorgängern Assassin's Creed: Unity und Assassin's Creed: Syndicate konnte man ebenfalls Helix Credits für echtes Geld kaufen. Dort funktionierten die Punkte als alternative Währung. Viele Gegenstände hatten einen normalen In-Game-Preis und einen zweiten Preis in Helix Credits. Der Spieler konnte sich beim Kauf des jeweiligen Items entscheiden, mit welcher Währung er bezahlen möchte.

Das Ägypten-Abenteuer erscheint bereits diesen Freitag, am 27. Oktober 2017.