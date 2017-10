Assassin's Creed: Origins - Wichtiger Charakter wurde schon in AC2 angeteast

In Assassin's Creed 2 aus dem Jahr 2010 gibt es einen geheimen Raum voller Statuen. Und damit sogar schon einen Hinweis auf einen Charakter aus dem neuen Assassin's Creed: Origins. Achtung: Im Folgenden wartenSpoiler zu beiden Spielen.

In besagtem Geheim-Zimmer befinden sich insgesamt sieben Statuen historischer Assassinen. Neben dem Protagonisten aus Teil 1 steht dort auch Amunet, die als Mörderin von Kleopatra bezeichnet wird. Bei allen, die die Story von Assassin's Creed: Origins schon beendet haben, dürfte es jetzt klingeln.

Nachdem im Vorfeld diverse Fan-Theorien gesponnen und Vermutungen angestellt wurden, steht jetzt nämlich fest: Bei Amunet handelt es sich nicht um eine Schülerin von Bayek oder gar seine Tochter. Die ebenfalls spielbare Aya, Bayeks Frau, ist Amunet. Zumindest erklärt sie am Ende der Hauptgeschichte, in Zukunft diesen Namen zu tragen. Und wer bereits einen Blick auf die Titel der kommenden DLCs geworfen hat, dürfte ebenfalls erahnen, was da auf uns zukommt.

Immerhin heißt es in der Assassin's Creed-Story, dass Amunet um 30 vor Christus die gottgleiche Kleopatra ermordet haben soll. Amunet heißt allerdings auch die Göttin der Versteckten, passend zum ganzen Assassinen-Thema. Und siehe da: Neben dem DLC Curse of the Pharaos (in dem es gegen mythologische Kreaturen gehen soll) steht uns auch noch eine Erweiterung namens The Hidden Ones (also: Die Versteckten) ins Haus.

Was sagt ihr zu diesem Hinweis, der anscheinend von langer Hand geplant wurde?