Assassin's Creed: Origins ist ein riesiges Spiel voller Quests und Nebenaktivitäten. Die Möglichkeit, noch einmal von vorn zu beginnen und dabei jeglichen Fortschritt aus dem ersten Spieldurchlauf zu behalten, wird nichtsdestotrotz von vielen Spielern gewünscht. Und vielleicht erhält Assassin's Creed: Origins ja auch bald den gefragten New Game Plus-Modus.

In einer Entwicklerfragerunde auf der offiziellen Website widmet sich Ubisoft dem Thema New Game Plus und gibt an, gerade auszutesten, ob es überhaupt möglich ist, diesen Modus mit einem zukünftigen Title-Update ins Spiel zu bringen. Bestätigt und in Stein gemeißelt ist der New Game Plus-Modus damit zwar nicht, scheint aber zumindest nicht ganz ausgeschlossen.

Assassin's Creed: Origins ist für die PS4, Xbox One und den PC erhältlich. Der erste DLC zu Assassin's Creed: Origins, The Hidden Ones, soll im Januar 2018 erscheinen, hat aber noch keinen festen Release-Termin. Den gesamten DLC-Fahrplan zum Action-RPG findet ihr hier.