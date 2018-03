Assassin's Creed: Origins - Trials of the Gods wird schwerer, Hard Mode für Anubis & Co.

Wer sich in Assassin's Creed: Origins durch das Endgame arbeitet und auch an den Trials of the Gods-Herausforderungen teilnimmt, weiß, dass die drei Gottheiten Anubis, Sobek und Sachmet ziemlich harte Brocken sein können. In Zukunft darf es Wunsch aber noch einmal schwerer sein, die Götter in die Knie zu zwingen. Ab sofort gibt es nämlich auch einen Hard Mode für die regelmäßigen Trials of the Gods-Events.

Zukünftig wird es also wöchentlich wechselnde Bosskämpfe geben, bei denen wir zwischen der normalen Variante und dem härteren Schwierigkeitsgrad wählen dürfen. Wer es schafft, Anubis oder einen der anderen Götter auch im Hard Mode niederzustrecken, darf sich über neue Ausrüstung als Belohnung freuen. Unter anderem eine Montur im schicken Fleisch-Look.

Ab morgen, dem 6. März, dürfen wir uns mit der normalen Variante von Anubis und der schweren Version von Sachmet anlegen. Das sind alle Trials of the Gods-Kombinationen im März:

6. bis 13. März: Anubis (normal) und Sachmet (schwer)

13. bis 20. März: Sobek (normal) und Anubis (schwer)

20. bis 27. März: Sachmet (normal) und Sobek (schwer)

27. März bis 3. April: Anubis (normal) und Sachmet (schwer)

Am 13. März erscheint mit Der Fluch der Pharaonen der zweite und letzte DLC zu Assassin's Creed: Origins. Mit der Erweiterung bekommen Spieler mit der Stadt Theben nicht nur ein komplett neues Spielgebiet spendiert, sondern können im Tal der Könige nach verborgenen Grabkammern suchen und ihren Hauptcharakter auf das neue Maximal-Level 55 aufstufen.