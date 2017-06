Mit In The Name of the Tsar erhält der Shooter Battlefield 1 seine heiß ersehnte Russland-Erweiterung, die uns samt Soldatinnen aus dem Women's Battalion of Death ins eisige Russland führt. Die neue Map Lupkow Pass aus dem zweiten großen DLC erscheint für Battlefield 1-Premium-Kunden sogar bereits im August 2017 und hat mit dem Husaren eine neue Kavallerie-Klasse im Gepäck.

YouTuber Westie durfte sich schonmal auf die Map stürzen und präsentiert uns ein 10-minütiges Gameplay-Video von Lupkow Pass. Neben verschneiten Schluchten, die vertikales Gameplay versprechen, bekommen wir außerdem einen Vorgeschmack auf die sechs neuen Waffen, die uns die Lupkow Pass-Map im August zusätzlich mit ins Spiel donnert:

Double Barrel Shotgun

Fedorov Actomat Rifle

MG14 Parabellum

Mosin Nagant M91 Rifle

Nagant M1895 Revolver

C93 Carbine Suppressed

Die restlichen Inhalte vom In the Name of the Tsar-Add-On erscheinen im September 2017. Ein genaues Release-Datum haben EA und DICE noch nicht verraten.

Was haltet ihr von dem Gameplay?